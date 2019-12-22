موقع إلكتروني للحصول على إفادات شهود فض الاعتصام

كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام عن إنشاء موقع آمن في الشبكة العنكبوتية يمكن للأفراد والمنظمات الدخول إليه، والحصول على الأورنيك المعد لتحديد شكل الإتصال الذي يطلبه الشاهد، والمعلومة المتوفرة للشخص أو المنظمة.

وأعلنت اللجنة في تعميم أمس بحسب آخر لحظة، البدء في طلب جميع المستندات التي تم فيها تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة، والمتوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة، سواء أكان ذلك التسجيل تم بالكتابة أو بالصوت أو الصورة، وبناءاً على ذلك ستحدد من ترغب في الإستماع لشهادتهم من الرسميين.

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وأكدت اللجنة توفير جزء كبير من المتطلبات اللوجسيتة التي ستمكنها من التواصل مع الشهود بشكل آمن.

ووجهت اللجنة نداء لمنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وجميع وسائط الإعلام، وسائر الأفراد، طالبةً مدها بما هو متوفر لديهم من مستندات، وبكل ما هو متوفر حتى المعلومات غير المسجلة التي يمكن أن يتلقوها عن طريق حواسهم مباشرة، ويستطيعون ويرغبون في الإدلاء بها في شكل شهادة شفاهية، وذلك خلال ثلاثة أسابيع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)