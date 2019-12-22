الدولار يعاود الارتفاع لـ(88) جنيهاً بالموازي

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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أفاد متعاملون بالنقد الأجنبي بالسوق العربي الخرطوم مصادر أمس، عن ارتفاع أسعار العملات بالسوق الموازي.
وقال تاجر عملة بوسط الخرطوم للمصادر امس، ان هنالك احجاماً عن البيع والشراء من قبل التجار خوفاً من الدخول في خسائر خاصة بعد شائعات دخول عملات لبنك السودان المركزي، مبيناً ان سعر شراء الدولار بلغ (87) جنيها والبيع (88) جنيها أما سعر الريال (23) جنيها للشراء وسعر البيع بلغ (23,5) جنيه.
وتوقع التاجر بحسب صحيفة السوداني، ارتفاع أكثر في الأسعار، نافياً وجود حملات بالأسواق ووصف حجم عرض العملات بالسوق بالضعيف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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