وزير الطاقة عندنا احتياطي قطار من الوقود

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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ابدى وزير الطاقة والتعدين عادل ابراهيم، تخوفه من بعض منسوبي النظام البائد بالوزارة في ان يقوموا بحرق المستندات والبيانات المهمة المتعلقة بالوزارة.
وقال عادل بحسب آخر لحظة انه قام باصدار توجيهات لشرطة المعادن بتشديد الحراسة على مباني الوزارة لا سيما مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية كاشفا عن ضبط اثنين من الموظفين التابعين للوزارة من قبل شرطة المعادن حاولوا التسلل ليلا الى احدى الادارات المهمة داخل الشركة بهدف حرق مستندات وبيانات مهمة مشيراً الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
في سياق آخر عزا الوزير ازمة الوقود الى سوء التوزيع والاداراة بالمحطات مؤكدا وجوج احتياطي كبير من المشتقات البترولية، يكفي للنصف الاول من العام المقبل، واضاف بحسب آخر لحظة “عندنا احتياطي قطار من المواد البترولية لافتاً الى ان دعم المشتقات البترولية فه ارهاق كبير للخزينة العامة للدول خاصة البنزين واصفا دعم الوقود بالمشكلة الاقتصادية المعقدة لكثير من الاشياء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365) ،
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