اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وزير الطاقة عندنا احتياطي قطار من الوقود

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-ديسمبر-2019

3 مشاهدة

وزير الطاقة عندنا احتياطي قطار من الوقود

ابدى وزير الطاقة والتعدين عادل ابراهيم، تخوفه من بعض منسوبي النظام البائد بالوزارة في ان يقوموا بحرق المستندات والبيانات المهمة المتعلقة بالوزارة.

Advertisements

 

وقال عادل بحسب آخر لحظة انه قام باصدار توجيهات لشرطة المعادن بتشديد الحراسة على مباني الوزارة لا سيما مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية كاشفا عن ضبط اثنين من الموظفين التابعين للوزارة من قبل شرطة المعادن حاولوا التسلل ليلا الى احدى الادارات المهمة داخل الشركة بهدف حرق مستندات وبيانات مهمة مشيراً الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

 

في سياق آخر عزا الوزير ازمة الوقود الى سوء التوزيع والاداراة بالمحطات مؤكدا وجوج احتياطي كبير من المشتقات البترولية، يكفي للنصف الاول من العام المقبل، واضاف بحسب آخر لحظة “عندنا احتياطي قطار من المواد البترولية لافتاً الى ان دعم المشتقات البترولية فه ارهاق كبير للخزينة العامة للدول خاصة البنزين واصفا دعم الوقود بالمشكلة الاقتصادية المعقدة لكثير من الاشياء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365) ،

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة عندنا احتياطي قطار من الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا