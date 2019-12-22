إحالة بلاغ سيدة أعمال وآخرين بتهمة الدجل والشعوذة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة المختصة بحري ملف سيدة اعمال وخمسة آخرين بتهمة الدجل والشعوذة للمحاكمة .

ووضعت النيابة ملف الدعوى أمام قاضي المحكمة لمباشرة إجراءات المحاكمة .

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وحددت جلسة لاحقة لبدء المحاكمة في الدعوى .

وتشير التفاصيل الأولية للبلاغ الى أن إحدى المتهمات تقدمت بتدوين بلاغ بموجب عريضة تفيد فيه إحالته مبالغ مالية كبيرة للمتهم الأول بغرض علاج والدتها ، بيد أنه بعد فشله في علاج والدتها أوهمها عن طريق الدجل بتنزيل الأموال ، الأمر الذي دفعها لأن تسلمه مبالغ بلغت جملتها (140) ألف جنيه فئة العشرات والخمسين جنيهاً ، بجانب بعض العملات الأجنبية ، على ضوء ذلك تم القبض على المتهمين ، واقتيدوا الى قسم الشرطة .

وبالتحري معهم ، عقب إكتمال التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة بأعمال الدجل والشعوذة بحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )