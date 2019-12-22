تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لنجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان الإعلامية آلاء المبارك.
وبحسب محرر أخبار الخليج 365 فقد ظهرت لوشي الملقبة بحسناء الاعلام السوداني خلال الصورة المتداولة وهي في كامل أناقتها وذلك خلال جلسة تصوير لإعلان تجاري حسبما قال متداولوها.
صورة مذيعة قناة الهلال وجدت تفاعل كبير من قبل معجبيها ومتابعيها حيث تسابق المعلقون على نشر تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل والاشادة بأناقة حسناء الاعلام السوداني, يعض الناشطون شيهوا الظهور الجميل للوشي وطريقة نزولها من السلم بالاميرات.
حيث كتب أحدهم (لوشي تظهر كأميرة بدون تأج) ليرد عليه معجب آخر (لوشي أميرة وتأجها نحن المحبين والمعجبين).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الحسناء “لوشي” تحاكي الأميرات ومعجبيها يطلقون عليها لقب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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