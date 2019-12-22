أديب: سنقاضي من يؤثرون على عمل لجنة تحقيق فض الاعتصام

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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كشف رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام المحامي نبيل أديب عن إمكانية تدوينهم اجراءات قضائية ضد عدد من الاشخاص والذين يثيرون الحديث حول عمل اللجنة، مشيراً إلى أن أفعالهم تعتبر جرائم تأثير على العدالة، وأكد أن الاجراءات ستطال كلاً من يؤثر على عمل اللجنة.
و شدد أديب بحسب صحيفة السوداني، على أن بعضهم يقوم بالأمر عن جهل بطبيعة عمل اللجنة، الا أن البعض الآخر لديه اغراض خفية ويريد أن يثير الفوضى، مؤكدا انهم كانوا يتفادون الخوض في الإجراءات القانونية حتى لا تدخل اللجنة في صراعات شخصية الا أن الأمر تجاوز المعقول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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