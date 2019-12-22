مدير مستشفى بالخرطوم: الصحة تصرف مرتبات لكوادر يتلقون رواتب

كشف مدير مستشفى بحري د. ضرار الصديق، أن المستشفى تدفع (٦٧.٥) مليون جنيه شهريا لـ (٣٠) كادراً من وزارة الداخلية لا يؤدون عملهم في حماية الأطباء بحراسة الحوادث والمجمع الجراحي، فيما يصرف الاستشاري فيه ألفي جنيه.

واستنكر الصديق في ندوة “خارطة الطريق لإدارة المستشفيات.. المشاكل والحلول” أمس دفع وزارة الصحة مرتبات لكوادر يتلقون رواتب من وزارة الداخلية، فيما يتلقى طبيب امتياز (٦٠٠) جنيه، ويتلقى موظف الداخلية (٣) الاف جنيه. وأكد خلال ندوة (خارطة طريق لإدارة المستشفيات.. المشاكل والحلول) أمس، أن ذلك تسبب في غياب أطباء لثلاثة أشهر.

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وأكد الصديق، أن المستشفى يعاني من مشكلة تمريض حقيقية، ونوه إلى أن (٤٠٪) من الميزانية تذهب للإدارة، وأقر بأن مباني المستشفى متصدعة وآيلة للسقوط، وأعلن إغلاق عدد من الأقسام، وقال إن الأطباء يستقبلون المرضى خارج المستشفى لعدم وجود عنابر يمكن أن يفحص فيها المرضى، كما أقر بوجود مشكلة بالصرف الصحي.

وكشفت اللجنة الاستشارية للأطباء بحسب موقع الجريدة، كشفت أن وزارة الصحة ولاية الخرطوم تتحصل من الجامعات (٧٠- ٨٠) مليار جنيه شهرياً ولا ينعكس ذلك على المستشفيات، وطالب عضو اللجنة البروفيسور محمد بن عوف، بتشكيل لجان تحقيق في الأمر، وقال “لا نعمل في بيئة صحية على الإطلاق”. وأضاف “نعمل في النظام الصحي بنفس نهج الإنقاذ السابق”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)