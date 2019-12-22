“جوبا” ترفع التفاوض حول “مسار الشرق”

أكدَ رئيس فريق الوساطة الجنوبية لسلام السودان، مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، عدم الجلوس إلى أي طرفٍ غير موقعٍ على “إعلان جوبا”.

ورفعت الوساطة، التفاوض بين الحكومة والجبهة الثورية حول “مسار الشرق”، رغم الإعلان عن استنئاف التفاوض حوله أمس.

وقال قلواك للصحفيين بحسب صحيفة السوداني، عقب رفعه جلسة التفاوض التي كانت مقررة لفتح “مسار الشرق”: “لن نتفاوض مع أي جهة غير موقعة على إعلان جوبا مطلقاً.

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ورفض مشاركة أي كيانات إضافية لم توقع على اعلان جوبا ضمن مسار شرق السودان، وقال قلواك إن أي جهة أو كيان غير موقع على اعلان جوبا لن يشارك ضمن مفاوضات جوبا.

وأضاف أن الوساطة ليست الجهة التي تضيف الأسماء أو الكيانات، واشار إلى أن الوساطة منحت مسار الشرق بعض الوقت للتشاور فيما بينهم والاتفاق على ممثليهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)