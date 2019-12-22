مصادر تحصل على مقترح الخرطوم لحل مشكلة سد النهضة

التأمت بالخرطوم أمس ،جولة اجتماعات سد النهضة بحضور وزراء الري والموارد المائية بالسودان ومصر واثيوبيا وتستمر حتى غد الاثنين.

وحصلت مصادر، على مقترح السودان في التفاوض حول السد بأن دعا فيه الدول للالتزام الاستشاري بالنص الحرفي للعقد ، وقبول التقرير الاستهلالي شريطة ان يتضمن التوضيحات والتعديلات اللازمة من قبل الاستشاري في التقرير الاولي وفقا للعقد الموقع.

وأشار المقترح للبيانات المستخدمة من قبل الاستشاري لخط الاساس في الدراسة والتي تنطوي على استخدامات المياه الحالي للدول وقواعد التشغيل الاساسية ، لافتاً الى ان البيانات لا تعطي حقا اضافياً للدول المعنية ، كما انها لا تمنع حقا لاي من الدول ، ولا تنشئ تلك البيانات مسؤولية على الدول الأخرى.

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وأشار المقترح الى قيام الاستشاري بإجراء دراسة لنموذج محاكاة الموارد المائية ، الطاقة الكهربائية من خلال النظر في السلسلة الهيدرولوجية بصورة كاملة بوجود سد النهضة أو بدونه واستخلاص ظروف تفريغ المياه في حالة السنة الجافة والمتوسطة والسنوات الرطبة وتفريغ المياه المقترح من الدول الثلاث في الظروف التشغيلية المختلفة ، منوها الى انه في حال السودان ومصر هو الالتزام باتفاقية 1959م ، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية لا تعترف بها اثيوبيا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)