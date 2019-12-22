كيان (أبناء الخرطوم) يُطالب بحقه في المجلس التشريعي وتعيين الوالي

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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دفع كيان أبناء وأهالى ولاية الخرطوم بثلاث مذكرات مطلبية لـ (المجلس السيادي، مجلس الوزراء، قوى إعلان الحرية والتغير) تشمل (13) مطلباً من ضمنها حقهم في المجلس السيادي وتعيين الوالى واعضاء المجلس التشريعي من الولاية وإدارة المحليات وفقاً لماجاء في الوثيقة الدستورية بحسب زعمهم.
وأعلن الكيان أنه بصدد جمع أكثر من (2) مليون توقيع من أهالي وأبناء الخرطوم، وقال عضو اللجنة التمهيدية للكيان الفريق (م) عبد المنعم سعد في تصريحات صحفية أمس أنهم حالياً في انتظار رد الجهات الثلاث منذ أكثر من شهر.
وأوضح أن فكرة الكيان قديمة وتناولت قضايا الأراضي الزراعية وحالياً قام عدد من الشباب بتنشيطها خلال الثورة و من داخل مقر الاعتصام بالقيادة العامة للجيش.
وأشار سعد إلى أن الولاية ظلمت خلال الحكم البائد أسوة بالولايات الأخرى ونفى أن تكون فكرة الكيان عنصرية وقال وفقاً للجريدة: إن إدارة الولاية بواسطة أبناءها بحكم التاريخ وأضاف “لا نمانع أن تكون العاصمة قومية”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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