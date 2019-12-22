حفظ بلاغات مصابي قطار عطبرة “الشهير”

حفظت شرطة السكة حديد بالخرطوم بحري بلاغات (4) مصابين سقطوا من قطار عطبرة الشهير الذي وصل ساحة اعتصام القيادة العامة نهاية أبريل الماضي لدعم الثورة المجيدة.

وقال مصدر أن أربعة من ثوار عطبرة حضروا إلى الخرطوم على سطح القطار ونتيجة لكثافة الثوار سقطوا من السطح عند اقتراب القطار من ساحة الاعتصام، وتعرض أحدهم لكسر في ساعده بينما أصيب البقية بجروح متفاوتة، موضحاً أن إدارة السكة حديد اهتمت بأمرهم ونقلتهم إلى مستشفى قريب وأشرفت على علاجهم حتى تماثلوا للشفاء، وبالمقابل تنازل المصابون عن أي تعويضات من السكة حديد، مشيراً إلى أن الشرطة خاطبت النيابة وقامت بحفظ البلاغات.

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وفي السياق أكد المصدر سلامة الثوار الذين غادروا إلى عطبرة على متن قطارين لرد التحية لثوار عطبرة في ذكرى الثورة المجيدة الأولى، وقال إن شرطة السكة حديد لم تتلق أي بلاغات خلال الرحلة رغم الأعداد الهائلة التي غادرت في الرحلتين، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)