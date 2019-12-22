ضاحي خلفان يشن هجوما عنيفا على الرئيس التركي أردوغان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم الأحد، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه أصبح خطرا على الأمة العربية والإسلامية.

وقال خلفان، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ابتلع قطر ويريد أن يبتلع ليبيا، ولكن هيهات يا أردوغان هيهات، سترى وجع الضربات”.

​وتابع: “يذكرني ما تقوم به قطر اليوم بما قام به بعض أمراء عصر الدويلات، أسهموا في مصاب الأمة إلى يومنا هذا”.

وأضاف: “الأصول التركية في السراج أقوى من الانتماء للوطن الليبي. .ولذلك لجأ إلى آغا أردوغان…وهذا خطأ لا يغتفر له”.