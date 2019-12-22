شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لنجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان الإعلامية آلاء المبارك. وبحسب محرر كوش نيوز فقد ظهرت لوشي الملقبة بحسناء الاعلام السوداني خلال الصورة المتداولة وهي في كامل أناقتها وذلك خلال جلسة تصوير لإعلان تجاري حسبما قال متداولوها. صورة مذيعة قناة الهلال وجدت تفاعل كبير من قبل معجبيها ومتابعيها حيث تسابق المعلقون على نشر تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل والاشادة بأناقة حسناء الاعلام السوداني, يعض الناشطون شيهوا الظهور الجميل للوشي وطريقة نزولها من السلم بالاميرات. حيث كتب أحدهم (لوشي تظهر كأميرة بدون تأج) ليرد عليه معجب آخر (لوشي أميرة وتأجها نحن المحبين والمعجبين). المادة السابقة الإمارات ترد على رسالة تركيا بتصريحات نارية المقالة القادمة كسلا.. حجز 1000 قطعة أرض منحها جماع لنافذين بالوطني والحركة الاسلامية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الحسناء “لوشي” تحاكي الأميرات ومعجييها يطلقون عليها لقب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.