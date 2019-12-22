الوساطة تمهل الأطراف السودانية 24 ساعة لـ”إعلان مبادئ”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمهلت لجنة الوساطة في المفاوضات السودانية الأطراف 24 ساعة كفرصة أخيرة من أجل التوصل إلى تفاهمات حول القضايا محل الخلاف والتي تتعلق بإعلان المبادئ .

وقال توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير للشؤون الأمنية، أنه من بعد ذلك ستقوم الوساطة بتقديم مقترح لحل الأزمة تمهيدا للدخول في تفاوض مباشر .

بدوره، أفاد الناطق باسم الوساطة ضيو مطوك، في تصريحات صحفية، بأن اللجنة المختصة بإعلان المبادئ أحرزت تقدما في جزئية بسيطة وستواصل النقاش اليوم الأحد.