الوساطة تمهل الأطراف السودانية 24 ساعة لـ”إعلان مبادئ”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أمهلت لجنة الوساطة في المفاوضات السودانية الأطراف 24 ساعة كفرصة أخيرة من أجل التوصل إلى تفاهمات حول القضايا محل الخلاف والتي تتعلق بإعلان المبادئ .
وقال توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير للشؤون الأمنية، أنه من بعد ذلك ستقوم الوساطة بتقديم مقترح لحل الأزمة تمهيدا للدخول في تفاوض مباشر .
بدوره، أفاد الناطق باسم الوساطة ضيو مطوك، في تصريحات صحفية، بأن اللجنة المختصة بإعلان المبادئ أحرزت تقدما في جزئية بسيطة وستواصل النقاش اليوم الأحد.
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