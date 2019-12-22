كابتن الامل عطبرة يقدم إعتذار لجماهير المريخ

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الخليج 365 :
قدم قائد فريق الامل عطبرة ياسر فوله اعتذار لطيفا الي جماهير المريخ بعد ان تسبب في اصابة صانع العاب احمد التش خلال المباراة التي جمعت الفريقين بعطبرة الاسبوع الماضي وكان فوله اصاب التش في كاحله مما جعل الاخير،يسقط ويفشل في النهوض مرة اخري ليخرج من الملعب دون عودة وقال فوله في تسجيل صوتي اعتذر لكل جماهير المريخ بعد ان تسببت في اصابة التش ولكني لم اقصد وكنت استهدف اقتلاع الكرة وتابع ما في زول،محرشني ولم يظلب مني احد اصابة التش كما يشاع في وسائل الاعلام واضاف التس صديقي واخي قبل ان يكون زميلي داخل الميدان
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