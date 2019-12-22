هيثم مصطفي يطلب تدريب اهلي شندي من الارباب

الخليج 365 : اعلن نادي الاهلي شندي رسميا عن عدم خوضه لاي مفاوضات مع الكابتن هيثم مصطفي من اجل تولي الادارة الفنية للفريق الشنداوي وكشفت ادارة النمور ان لا يوجد اي اتجاه لاقالة مازدا او استبداله بهيثم مصطفي لكن مصدر،عالي الثقة كشف لـ (سودانا فوق ) ان الارباب صلاج ادريس تلقي اتصال هاتفي من صديق مقرب له يخبره بنيه البرنس هيثم مصطفي التواجد في الادارة الفنية للنمور وقال المصدر ان الارباب لم يعلق علي الامر وفضل ان يصمت. المادة السابقة إستقرار ووفرة في الخضر بالأسواق المقالة القادمة كابتن الامل عطبرة يقدم إعتذار لجماهير المريخ

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