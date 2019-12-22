إستقرار ووفرة في الخضر بالأسواق

الخليج 365 : قال تاجر خضر بالسوق المركزي الخرطوم عبداللطيف اسماعيل لـ(السوداني ) أمس ، ان هنالك استقرارا في الأسعار مما انعكس على ركود السوق حاليا ، مبينا ان هنالك ارتفاعا وندرة في البامية حيث قفز سعر الكيلو نحو (100) جنيه بدلا من (60) جنيها فيما استقر كيلو الطماطم نحو (80) جنيها وطرح كميات كبيرة منها للاسواق ، الباذنجان والفلفلية (50) جنيها البطاطس (60) جنيها للكيلو ، مشيرا لارتفاع بعض أصناف الخضر رغم وفرتها ، متوقعا دخول كميات من الخضر الشتوية خلال الفترة المقبلة وتراجع الأسعار .

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