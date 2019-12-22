(400) مليون جنيه عجز..إجازة موازنة النيل الأبيض بأكثر من(4) مليارات جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أجاز مجلس حكومة ولاية النيل الابيض مقترح موازنة العام ٢٠٢٠ والقوانين المصاحبة لها والتي قدرت بـ 4 مليارات و(600) مليون جنيه بعجز (400) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 29%عن العام الماضي.

وتوقع الوالي المكلف حيدر الطريفي لـ(السوداني) أن تسهم الموازنة في تخفيف أعباء المعيشة وتلبي متطلبات انسان الولاية .

واضاف المدير العام لوزارة المالية بالولاية فتح الرحمن موسى أن الموازنة ارتكزت على تثبيت وتصحيح مسار الاقتصاد وبرامج بناء السلام وتوفير موارد كبيرة لمواكبة متطلبات برامج تحسين معاش الناس وتأسيس البنى التحتية لكافة الاستثمارات وإصلاح الخدمة المدنية ومكافحة الفساد وترسيخ دعائم الشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة حكم القانون تحقيقا لشعار ثورة ديسمبر حرية سلام وعدالة وأكد أن موازنة العام 2020م قدرت الإنفاق بمبلغ اربعة مليارات و(600) مليون جنيه منها مصروفات تعويضات العاملين بمبلغ (1,800) (مليار و(800)جنيه بنسبة زيادة 50%عن العام الماضي وبنسبة قدرها 39%من إجمالي الإنفاق وشراء سلع وخدمات ومنافع اجتماعية والمصروفات الأخرى بمبلغ (830) مليون جنيه بنسبة 18%من إجمالي الإنفاق.

وأشار إلى أن صافي عجز الموازنة هو (400) مليون جنيه سيتم تعويضها عن طريق التمويل المصرفي وأن الموازنة ليس بها أي زيادات، مشيرا إلى أن القوانين المصاحبة للموازنة أقرت زيادة بنسبة 10% للأوامر المحلية وفق موجهات الموازنة الاتحادية تخفيفا لأعباء المعيشة للمواطنين.