إثيوبيا تعلن موعد ملء بحيرة سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت إثيوبيا، السبت، أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو من العام القادم.

وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم، إن “الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”، وذلك حسب قناة “الجزيرة”.

من جانبه، قال وزير الري السوداني ياسر عباس: “نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار”.

من ناحيته، عبر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا”.

وأضاف الوزير المصري: “حددنا نقاط الخلاف فيما بيننا ونأمل أن نحقق تقدمًا في هذه المفاوضات”.