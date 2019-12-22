أصحاب مخابز : التكلفة فوق طاقتنا وشغالين بالخسارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من أصحاب المخابز لـ(السوداني) امس استمرار صفوف المواطنين أمام المخابز واستمرار مشكلة التكلفة .

وأرجع الامين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا لـ(السوداني) امس ، استمرار الصفوف لتأخر صناعة الخبز وخاصة وزن (45) جراما حيث يستغرق وقتا طويلا في صناعته مما يخلق الصفوف ، وأشار الى توقف معظم المخابز وخاصة يوم السبت نتيجة لعدم توزيع الدقيق يوم الجمعة .

وقال صاحب مخبز ببحري محمد عبدالهادي لـ( السوداني) امس ، ان مخابز ولاية الخرطوم تشهد اصطفافا كبيرا وخاصة في الفترة المسائية ، مؤكدا وفرة الدقيق بالمخابز، مبينا استئناف شركتي مطاحن ابوحمامة وروتانا نشاطهما بعد الندرة التي طرأت على منتجاتهما في الفترة السابقة. وقال ان حصته من روتانا( 10) جوالات في الاسبوع وسين (20) جوالاً.

وطالب محمد الحكومة بمعالجة تكاليف صناعة الخبز لتتلاشى الصفوف ويستطيع الخباز والعجان الإسراع في صناعة الخبز في وقت وجيز .

واكد صاحب مخبز بالخرطوم (2) شمس الدين عوض لـ(السوداني ) امس ، ان المخابز تشهد هذه الفترة صفوفا من المواطنين بسبب ضعف الانتاج وأرجع ذلك لعدة اسباب منها العمال وضعف أجورهم ويقدر بنحو (100) جنيه وهنالك نقص في العمالة اضافة الى وزن الرغيفة نفسها يأخذ وقتا طويلا في صناعته ، منوها الى ضرورة وضع تكلفة مجزية لمدخلات الانتاج وزيادة الوزن لمعالجة الصفوف، وتوقع توقف الكثير من المخابز بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة صناعة الخبز (شغالين بالخسارة ) مبينا ان تكلفة عجن الدقيق في الجوال الواحد تصل لـ(100) جنيه وسعر كرتونة الخميرة (1,800) جنيه ، موضحا ان المخابز تعمل بالخسارة رغم وفرة الدقيق.