جاموس يتهم عناصر في “العدل والمساواة” بالتورط في اغتيال خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم القيادي الإسلامي أمين أمانة الشؤون الإنسانية بحركة العدل والمساواة السابق سليمان جاموس عناصر من الحركة نفسها، بالتورّط في اغتيال خليل إبراهيم، مؤكّدًا أنّ الحادثة تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك حدوث مؤامرة.

وكشف جاموس عن أنّ”90%” من المعارك التي دارت في دارفور كانت مصوّرة بالأقمار الصناعية وأرجع في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الدولية أسباب اعتقاله من قبل الأمم المتحدّة وحكومة الخرطوم لرفضه اتفاقية أبوجا بالرغم من تسليمه نسخًا من الاتفاقية قبل التوقيع عليها قبل أربع أيام.

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وكشف جاموس عن كواليس اتفاقية أبوجا، مشيرًا إلى أنّ مني أركوا مناوي وقّع على الاتفاقية مرغمًا وخائفًا بسبب تهديد الأمريكان له بالسجن في غونتنامو بسبب تصفيته أسرى حرب.

وقال جاموس إنّه فصل داخل الحركة الإسلامية قبل المفاصلة الشهيرة مع الترابي بسبب ظهور النعرات القبلية والجهوية في جسم الحركة الإسلامية.

باج نيوز