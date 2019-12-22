الكشف عن مساعي من مناوي لنقل مفاوضات دارفور إلى إنجمينا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأحد” عن أنّ رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي يرغب في نقل المفاوضات حول مسار دارفور مع الحكومة الانتقالية إلى العاصمة التشادية إنجمينا.
وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنّ منى أركو مناوي يجري اتصالاتٍ مكثّفة لنقل مفاوضات مسار دارفور إلى تشاد.
وأشارت إلى أنّ مناوي يتطلّع إلى دعم دول أخرى من أجل دفع استحقاقات السلام.
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