هلال الأبيض يهزم الشرطة القضارف بهدفين في الممتاز

الخليج 365 :

فاز هلال الأبيض على الشرطة القضارف بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” في بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف ممثل الأبيض كلاً من محمود حامد التش، وأمين إبراهيم، فيما أهدر اللاعب عبد الرؤوف ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ورفع الفريق الشهير بـ”التبلدي” رصيده إلى”20″ نقطة، فيما بقي فريق الشرطة القضارف في”10″ نقاط.