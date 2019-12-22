ليفربول يتوّج بكأس العالم للأندية

الخليج 365 : توّج ليفربول الإنكليزي بكأس العالم للأندية إثر فوزه على فلامنغو البرازيلي بهدفٍ دون مقابل بعد التمديد، في نهائي البطولة الذي أقيم على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم”السبت”. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف، لكن البرازيلي فيرمينو انبرى ليسجل هدف الفوز الغالي في الشوط الإضافي الأول وتحديداً في الدقيقة 99.

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