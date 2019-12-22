الدولار يتحدى الاجراءات ويواصل الارتفاع في السوق السوداء بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصلت أسعار الدولار ارتفاعها في سوق العملات الأجنبية السوق السوداء لليوم الرابع على التوالي رغم الحملات التي تشنها السلطات المختصة والاجراءات والخطط التي ينتهجها القطاع الخاص ووزارة المالية للسيطرة على أسعاره. وجرى تداول الدولار في معاملات اليوم بـ (٨٨.٥٠٠) للشراء و(89) جنيهاً للبيع، والريال السعودي (٢٢.٨٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٣) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٣.١٠٠) جنيهاً للشراء، (٢٣.٢٠٠) جنيهاً للبيع، واليورو (٩٤) جنيهاً للشراء و(٩٤.٥٠٠) جنيهاً للبيع، والجنيه الاسترليني (١٠٧) جنيهاً للشراء و(١٠٨) جنيهاً للبيع.

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