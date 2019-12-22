سخرية من وقفة احتجاجية لفلول النظام السابق من قيادات اتحاد الصحفيين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أثارت وقفة احتجاجية لفلول النظام السابق من قيادات اتحاد الصحفيين الذي تم حله مؤخراً الاستياء والسخرية والشماتة في الشارع السوداني.
وقال صحفيون سودانيون إن الوقفة التي لم يشارك فيها سوى 30 شخصاً يتقدمهم الطيب مصطفى خال الرئيس المعزول، والصادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحفيين المنحل وربيع عبد العاطي القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل تكشف عن ضعف تواجدهم.
وقال الإعلامي السوداني خالد عويس، إن تواضع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد الصحفيين المنحل تكشف حجم العزلة وتؤكد مجدداً أن هذا الاتحاد ما كان يمثل سوى 1% من الصحفيين.
وقال الصحفي السوداني جعفر السبكي إن الوقفة الاحتجاجية شهدت مقاطعة واسعة من الصحفيين.
ومن جانبه قال الناشط السوداني زهير الزناتي إن «هؤلاء الأدعياء لا يخجلون ولا يستحون، وبدلاً من أن يتواروا خجلاً يحتجون، إنهم يعلمون ونحن نعلم أنه لا علاقة لهم بالصحافة، فعلام التباكي».
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