هذا مادار في اجتماع قحت والبدوي حول موازنة 2020

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت قوى الحرية والتغيير إنّ النظام البائد ابتدع”200″ مؤسسة كبيرة ورصد لها ميزانية كبيرة بغرض تمكين المشروع الحضاري والترضيات السياسية.

وأعلن عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير عادل خلف في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد”، رفض التحالف القاطع لأيّة محاولةٍ من الحكومة الانتقالية لرفع الدعم عن السلع في موازنة العام المقبل.

واعترضت على تعديل سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى في موازنة عام 2020.

وكشف خلف الله تفاصيل اجتماع عاصف بين اللجنة ووزير المالية إبراهيم البدوي”الخميس” الماضي حول الموازنة، معلنًا عن عقد اجتماع آخر غدًا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية ولجنة الموازنة.

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وأشار خلف الله إلى أنّ البدوي قدّم خلال الاجتماع الصورة الأوّلية للموازنة، فيما دفعت اللجنة بملاحظاتٍ جوهرية حول مشروع الموازنة تضمّنت التأكّيد على أهمية استمرار دعم السلع الاستراتيجية في موازنة 2020، والرفض القاطع لتخلي الخكومة عن الدعم تحت أيّ مسمى، فضلاً عن رفض تعديل سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الحرة.

وفي ذات السياق، قال عادل إنّ الاجتماع مع وزير المالية شدّد على ضرورة إصدار قرار بإسقاط رسوم مراحل التعليم الثلاث”ابتدائي، متوسط، ثانوي”، فضلاً عن إعادة النظر في قانون الاستثمار والضرائب بغية مراجعة الفئات الضريبية، لا سيما الضريبة على الجهاز المصرفي وضريبة الاتصالات.

وأوضح أنّ اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير اقترحت على وزير المالية معالجة مشكلات تدني سعر صرف الجنيه بزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الحصول على النقد الأجنبي بإدخال القيمة المضافة لمحاصيل الصادر وتنويع الصادرات لا سيما للسلع البستانية.

باج نيوز