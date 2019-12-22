لجنة فض الاعتصام تعلن توفير وسائل للتواصل الآمن مع الشهود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام توفير المتطلبات اللوجستية للتواصل مع الشهود بشكل آمن.

وكشف رئيس اللجنة نبيل أديب في بيان أمس عن توفير أجهزة ومعدات ومقر آمن ومناسب، وكادر فني وإداري وطاقم سكرتارية لخدمة اللجنة في أعمالها، للحصول على المعلومات بمختلف أشكالها وحفظها وتصنيفها.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت في طلب جميع المستندات التي تحتوي على تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة، والمتوفرة للأجهزة الحكومية المختلفة، سواء أكان التسجيل بالكتابة أم الصوت أم الصورة، لتمكين اللجنة من تحديد من ترغب في الاستماع إلى شهاداتهم من الرسميين.

ووجهت اللجنة نداء إلى منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وجميع وسائل الإعلام، وسائر الأفراد، لمدها بالمستندات والمعلومات غير المسجلة التي تلقوها، للإدلاء بها في شكل شهادة شفهية خلال 3 أسابيع.

وكشفت اللجنة، عن إنشاء موقع آمن في الشبكة العنكبوتية، لتمكين الأفراد والمنظمات الدخول إليه، والحصول على الأورنيك المعد لتحديد شكل الاتصال الذي يطلبه الشاهد، والمعلومة المتوفرة للشخص أو المنظمة.

وأشارت إلى إرسال الأورنيك أول الأمر إلكترونيا للجنة عبر قناة مشفرة ومأمونة لحماية سرية المعلومات، وهوية الشاهد الذي يدلي بها، أو التسليم المباشر إلى موقع اللجنة.

وأضافت، “سيتم التحري مع الشخص المعني وفقا لقواعد التحري مع الشهود بشكل سري، وسيتم اختيار موقع الاستجواب ووسيلته وفقا لدرجة السرية المطلوبة وفقا لرغبة الشاهد”.

السوداني