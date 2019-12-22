محاكمة عبد الحي ملحة وضرورية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تفجرت ثورة الشعب السودانى السلمية وقدمت تضحيات كبرى حتى حققت النصر واطاحت بالطاغية ونظامه واسست حكومتها المدنية وهى حكومة انتقالية كما نعلم ويفترض ان تنجز مهاما محددة اهمها اقامة انتخابات حرة يتم عبرها نقل السلطة الى حكومة شرعية منتخبة تكون قد نالت تفويضا شعبيا وتدعو الى عقد المؤتمر الدستورى وقد تنظم استفتاء يحدد شكل الدولة ونظام الحكم ان اقتضى الأمر أما قبل ذلك الوقت فلا معنى للتخوف من فرض حكومة الحرية والتغيير لرؤاها وتغيير نظام الحكم أو حسم توجه الدولة فكل هذا الكلام لاقيمة له بعض النظر عن الجهة التى صدر عنها وهذا من الواضحات بلا شك.

ولما انتصرت حكومة الثورة كان لابد من ضبط كثير من المخالفات والتجاوزات التى كثرت فى العهد البائد واقتضى الأمر تغيير تبعية بعض المؤسسات وتحديد نشاطها ومنها هيئة علماء السودان التى كانت مناصرة للطاغية حتى آخر لحظة له فى الحكم وقد تداول الناس فتاوى بعض منسوبى الهيئة بجواز قتل المتظاهرين بل إمكانية قتل ثلث الشعب كما فى الفتوى المنسوبة لعبد الحى يوسف التى استنكرها كل الناس عالمهم وعامييهم وثار الناس عليه بسبب الفتوى لكنه انكرها وقد ظلت راسخة فى اذهان الناس لاينسونها.

وقد اتخذت حكومة الثورة قرارا بتعليق عمل بعض الهيئات ونظمت عمل بعضها بتتبيعها لمجلس الوزراء ومنهم السادة فى هيئة علماء السودان التى خرج ممثلها مشاركا فى مؤتمر كوالا لامبور دون تنسيق مع الحكومة مما يعنى تجاوزا يقتضى المحاسبة ولكنه لم يكتف بذلك وانما سب الحكومة وحذر منها وهاجم الثورة والثوار وطالب المؤتمر بضرورة دعم الحراك المناهض للحكومة فى الخرطوم التى وصفها بالمحاربة الدين ، وادناه هذا التقرير الذى يكشف حقيقة ماجرى ويجرى داخل هذه المؤسسات التى تهاجم السودان ولاتنصاع لقررات الحكومة القائمة مما يستوجب الحسم الفورى لهذا العبث ومحاكمة من يتولون أمره ومنهم الشيخ عبد الحى يوسف الذى تجاوز حدوده واستحق المحاكمة ، وادناه الخبر عن سفر عبد الحى والقاءه خطايا هاجم فيها الثورة وقيادتها .

يقول التقرير :

بالرغم من القرار الذي صدر من قبل الحكومة الانتقالية بأن تبقي هيئة علماء السودان تحت هيكل مجلس الوزراء الا ان الداعشي عبد الحي يوسف شارك ممثلاً للهيئة في قمة كولالمبور دون تنسيق مع الحكومة أو الرجوع اليها.

عبد الحى في ورقته أمام القمة وصف ما يحدث في السودان بأنه ارتداد عن الدين والرجوع الي حكم الجاهلية، ودعا الدول المشاركة في القمة الي دعم الحراك الإسلامي في السودان والذي وصفه بأنه يتعرض للتهجير والاقصاء من قبل عبيد المخابرات العالمية ، وقد ذكر في رسالته أيضاً ان السودان الان يتعرض لاستهداف في العقيدة حيث سيطرت ثلة قادمة من وراء البحار على مستقبل البلاد وهي مستغلة الضائقة المعيشية للناس لتطبق برنامجاً يحارب الدين ، ولأول مرة منذ سقوط البشير اشاد عبد الحي يوسف بالمخلوع البشير ووصفه بأنه كان رجل الإسلام في السودان وبانه سقط بسبب مؤامرة خارجية حاكتها دول معروفة بعدائها للاسلام.

انظروا الى هذا الكلام والى مايحمله من شدة وغلظة وتحريض على الثورة واسى على سقوط الطاغية واقولل ليست فى مكانها وقولوا لنا الا تجب محاكمة عبد الحى يوسف هذا فى الحال .