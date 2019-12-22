دع بعثيتك بعيدة عن شركة المواصلات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من اكبر المشاكل التى واجهت مواطن ولاية الخرطوم ومازالت تشكل المعضلة الكبرى امام انطلاقه وانجاز مهامه اليومية هى مشكلة المواصلات التى ظلت قائمة طوال فترة تعاقب الحكومات ، وهناك العديد من مقترحات الحلول التى تم طرحها فى اوقات مختلفة وبعضها تم تنفيذه ولكن ظلت أزمة المواصلات فى مكانها ولم تفلح الجهود فى علاجها مما أخاف منها كل الحكومات ، والان وقد حدث التغيير فى بلادنا فان مواطنى ولاية الخرطوم وهم يعانون من هذه المشكلة العويصة التى ارقت منامهم واذاقتهم الويلات ينتظرون الحل العاجل لهذا الأشكال الذى استعصى طويلا .

وفى الأيام الماضية صدر قرار عن السيد والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد بالرقم “108” لسنة 2019م كلف بموجبه محمد ضياء الدين محمد عبدالرحيم بمهام المدير العام لشركة المواصلات العامة بالولاية .

ويعد “ضياء الدين” أحد القيادات البارزة في تحالف قوى الحرية والتغيير ، والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الإشتراكي.

وكانت قد شهدت العاصمة الخرطوم أزمة مواصلات خانقة منذ نحو عام.

والان نخاطب السيد المد.ير الجديد وقد تسلم مهامه ونقول له ضع نصب عينيك مشكلة المواصلات وأعمل على علاجها لا ان تبدأ عهدك بالصراع وتسييس الأمر لانك قلت فى خطابك أمام منسوبى الشركة لحظة وصولك انك جئت لازالة التمكين وهذا القول يجعل كل الناس ينظرون الى اى خطوة لك على انها فعل سياسى لا مهنى وهذا بلا شك ليس فى مصلحة المواطن ولايصب فى باب معالجة المشكلة .

ونحن لانقول ان المؤتمر الوطنى لم يسكن منسوبيه فى الوظائف بكل المواقع الهامة ومن المؤكد ان شركة مواصلات ولاية الخرطوم كمرفق هام كانت هدفا للتمكين والسيطرة عليها لكن كان بامكانك بداية عملك بشكل مهنى عادى لابهذه الطريقة السياسية وليتك خلعت جلباب الحزب وتركت بعثيتك وانت تدخل الشركة ياسيادة المدير .