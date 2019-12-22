جهاز تطوير الموارد: (11) ألف رسم يتم تحصيلها بالخرطوم

كشف المدير العام لجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد الفريق (م) عبد المنعم سعد ابراهيم، عن ضعف الإيرادات بولاية الخرطوم خلال العام الحالي بسبب الحراك الثوري، مبيناً أن نسبة الإيرادات في النصف الأول بلغت ٧٣% للوحدات الحكومية و٥٧% في المحليات.

وقال سعد في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، إن عمليات الحصر المخطط وغير المخطط والمتخصص لم تكتمل لذات الظروف، وأوضح أن الجهاز يقوم بتحصيل ايرادات لـ “١١” ألف رسم بالولاية، ونفي وجود أي تجنيب بالجهاز.

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وأكد سعد أن كل المبالغ تدخل في حساب رئيسي ومن ثم توزع إلى حسابات فرعية يخصص منها نسبه ١٥٪ لمكاتب الجهاز بالمحليات و٨٥٪ للوحدات المعنية، ونوه إلى أن الجهاز يُراقب عمليات الإيداع الكترونياً، ووصف تحصيل إيرادات المحليات خاصة العوائد السكنية بالأكثر صعوبة، وأقر بوجود تلاعب في الإيصالات، مؤكداً اتخاذ اجراءات قانونية بخصوصها، وأشار إلى أن معالجة التهريب تتم عبر التحصيل الالكتروني، وأعلن الاستجابة لبعض مطالب المتحصلين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)