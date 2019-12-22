طائرة خاصة لوفد أربعيني بقيادة بيتاي لإنقاذ مسار الشرق في جوبا

تحصلت مصادر على معلومات متطابقة من مصادر في العاصمة جوبا، بأن وفداً مكون من ٤٠ ممثلاً لقيادات الإدارات الأهلية في شرق السودان وعلى رأسه الزعيم القبلي سليمان بيتاي، سوف يصل اليوم إلى مقر مباحثات السلام السودانية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، بغرض إنقاذ مسار الشرق من حالة التعثر الذي لازم جلسة الأمس ومما دفع الوساطة الجنوبية لتأجيل فتح المسار في المفاوضات لوقت لاحق لم تحدده، وشهدت جلسة الأمس الخاصة بمسار الشرق تعثرا ملحوظاً بسبب تعدد الكيانات المتحدثة باسم قضايا الشرق، ومما حدا بخروج الوسيط الجنوبي توت قلواك مغاضباً ومصرحاً للأجهزة الإعلامية باقتضاب شديد عن أن الوساطة لن تفتح مسار الشرق في المفاوضات الا للذين وقعوا على إعلان جوبا من الكيانات المنضوية تحت مظلة الجبهة الثورية.

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وقال ممثل الجبهة الشعبية المتحدة للعدالة بالشرق والموقعة على إعلان جوبا، خالد إدريس في تصريحات بحسب الجريدة، انهم بجانب مؤتمر البجا يرفضون تمثيل اي كيانات أخرى متحدثة باسم الشرق في المفاوضات من غير الكيانات المنضوية تحت تحالف الجبهة الثورية وموقعة على إعلان جوبا.

وأضاف بأن جبهة الشرق التي يمثلها موسى محمداحمد تمثل مساراً تمت نهايته مع النظام البائد ولا يحق لها التحدث باسم الشرق في هذه المفاوضات الراهنة، وفيما يتعلق بقدوم وفد للإدارات الأهلية اليوم لجوبا، أقر إدريس بأن الوفد الذي يرأسه بيتاي قادم لدعم مسار الشرق الذي تمثله الجبهة الثورية عبر مؤتمر البجا والجبهة الشعبية المتحدة للعدالة، مشيراً إلى ذلك سوف يعزز موقفهم التفاوضي الذي تطلبه الوساطة الجنوبية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)