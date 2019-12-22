ابراهيم الأمين: إدخال مسار الوسط في المفاوضات أحدث (ربكة)

شدد القيادي بحزب الامة القومي الدكتور ابراهيم الأمين على أن إقحام مسار الوسط في قضايا السلام في السودان أحدث (ربكة كبيرة جداً) في مقر المفاوضات بجوبا والسودان، وقال الأمين: ادخال مسار الوسط في المفاوضات الجارية بجوبا أربك الحكومة والوسيط، وأضاف: تم اقحام منطقة بعيدة كل البعد عن المناطق التي تأثرت بالحروب، رغم أن أي منطقة تأثرت من حقها المطالبة بالسلام، ولكن الذين يمثلونها في التفاوض هم ابناء المناطق المتأزمة ذات الأثر البالغ بالحروب.

Advertisements

ولفت الأمين وفقاً للجريدة، إلى عقد ندوة عن الجزيرة والنيل الابيض وسنار وتمت اضافة القضارف الواقعة في الاقليم الشرقي ومناقشة قضايا الكنابي والتعليم وملاك الاراضي من قبل قيادات مسار الوسط ما أثار إستهجان أهل الشرق فاصدروا بياناً رفضوا فيه ضم القضارف لمسار الوسط، وزاد: هذه القضايا داخلية و يجب معالجتها في الداخل خاصة الجزيرة، وأردف: قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي لن يصنعوا سلاماً مبيناً أن السلام من مهام الحكومة والجهاز التنفيذي لاحتوائه على جوانب تتعلق بالترتيبات الأمنية، وأخرى تحتاج اتفاق مع الحكومة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)