الإستئناف يؤيد الإعدام لقاتلة زوجة “مهدي الشريف”

أيدت محكمة الإستئناف الحكم الصادر من قاضي محكمة جنايات أم درمان وسط ، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة للمدانة بقتل زوجة ” مهدي الشريف ” خنقاً داخل منزلها بالمهندسين ، رداً على الطعن المقدم من قبل ممثل هيئة الدفاع الذي سعى في مذكرته لإثبات أن المجني عليها قد توفيت نتيجة السقوط على الأرض بعد الإشتباك مع المتهمة .

بينما إستندت المحكمة على إقرار المتهمة الأولى في يومية التحري ، وتسجيلها إعترافاً قضائياً بوصف دقيق حول الجريمة .

وتشير التفاصيل الى أن الشرطة قد دونت بلاغاً بالواقعة تحت طائلة الوفاة في ظروف غامضة ، إلا أن أصابع الإتهام قد أشارت للمتهمة الأولى ، حيث تم القبض عليها ، وأقرت لدى التحري بأنها من قامت بقتل المجني عليها ، وأخذت المال من الخزنة للتمويه .

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كما أقرت المتهمة الثانية شقيقة الأولى ، بأنها قد إحتفظت بالمال المسروق بناء على رغبة شقيقتها .

وواصلت الشرطة جمعها للأدلة المبدئية لتوجيه التهمة ، ومن ثم تقديم المتهمتين للمحاكمة بحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)