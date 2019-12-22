مزارعون بالقسم الغربي يشتكون من أزمة في مياه الري

شكا مزارعون بالقسم الشمالي الغربي بمشروع الجزيرة من مشاكل العطش التي باتت تهدد محاصيل العروة الشتوية خاصة محصول القمح مما يعرضهم لخسائر فادحة في حال استمرار المشكلةودخولهم السجون، بسبب شيكات الضمان للعملية الزراعية.

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وقال المزارع احمد علي ابراهيم الكنينابي رئيس الجمعية النوعية لمكتب 41 ابوجن بالقسم الشمالي الغربي في تصريحه بحسب الجريدة امس: ادارة عمليات الري غائبة تماماً ، ونفتقد (الكراكات) بجانب انعدام مياه الري ، واضاف: هناك مساحات تمت زراعتها بالقمح ما زالت (تراب) و ازمة الري تجسدها ترعتي الضقيل وهنونة ، وطالب الكنينابي الدولة في أعلى مستوياتها بمراعاة ظروفهم التي وصفها بالقاسية، واشار لمخاطبة جميع الجهات دون ان يجدوا أدنى استجابة ، وذكر ان زراعتهم تمت بواسطة شيك ضمان وفي حال استمرار المشكلة يهددهم الموسم الشتوي بدخول السجون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)