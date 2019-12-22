تسجيل (٧٢) حالة اعتداء على أطباء بعدد من الولايات

كشف رئيس المجلس الطبي السوداني د. الخاتم الياس، عن حدوث مضاعفات لـ (٣٤) طفلاً خضعوا لعمليات بإحدى المستشفيات بسبب التهاب العمليات، ونوه إلى أن العمليات لم تجر في وضع صحي.

وأعلن الخاتم في ندوة “خارطة الطريق لإدارة المستشفيات.. المشاكل والحلول” أمس عن تسجيل (٧٢) حالة اعتداء على الأطباء في الفترة السابقة بعدد من الولايات، وقال إن الاعتداء يتم بشكل ممنهج، واتهم جهات بعينها- لم يحددها- بالتآمر على الأطباء.

Advertisements

ودعا الياس، لضرورة تقنين العلاقة بين وزارة الصحة والمستشفيات فيما يختص بالإدارة، واستهجن تعيين ونقل الكوادر الطبية من قبل وزارة الصحة.

وقال أطباء في الندوة، ان جهازاً طبياً غير متوفر لعلاج ولاية بأكملها يمكن شراؤه فقط بسعر عربة الوالي، وأكدوا أن الشرطة تأخذ جباية لحماية الأطباء.

وقالت ممثل نقابة الأطباء الشرعية د. حياة الحاج، وفقاً للجريدة: إنه طيلة الـ (٣٠) سنة الماضية كانت تقدم الخدمات الطبية في شكل جباية، ودعت لضرورة تحديد الشرعية الثورية للجان المقاومة داخل المستشفيات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)