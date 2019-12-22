لجان المقاومة بالصحافة مربع (34): ينفون علاقة المنطقة بـ (الفيديو) المُتداول

نفت لجان المقاومة بحي الصحافة مربع (٣٤) جنوبي الخرطوم ماراج في وسائل التواصل الإجتماعي (الفيسبوك والواتساب) بوجود ظواهر سالبة في الحي بإنتشار الخمور والدعارة، وقطعت بعدم وجود أي من هذه الظواهر السالبة المتداولة في “الفيديو”بالمربع.

وأوضحت لجان المقاومة في بيان بحسب الجريدة، أن مقطع “الفيديو” المنتشر لإشخاص بمنطقة السوق المحلي جنوب مربع (٣٤) وأكدت أنهم لا علاقة لهم بالمنطقة، وقالت إن الشكوى من بعض الذين ظهروا في الفيديو تمت بقسم شرطة السوق المحلي ونوهت إلى مربع (٣٤) يعتبر خارج دائرة اختصاص السوق المحلي.

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وأكدت لجان المقاومة أنها شريك مهم وجهة رقابية شعبية ولن تتوانى في حسم أي ظواهر سالبة إن وجدت بالتعاون مع جهات الإختصاص في الشرطة.

ودعت لتطبيق القانون على المخالفين للقانون مؤكدة وقوفها مع الشرطة للقيام وأشارت إلى أنه لن يتعطل بغياب قانون النظام العام الذي تضرر منه سكان الصحافة (٣٤) لافته إلى أن القانون سبق وأن زج بموجبه (١٧) شخصاً من أبناء المربع في السجون في عهد النظام البائد ظلماً وفق لقانون النظام العام في قضية ( ميدان كرة القدم) بالصحافة مربع (٣٤) خلال تسعينيات القرن الماضي، وحذرت لجان المقاومة من الزج بسُكان مربع (34) في الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)