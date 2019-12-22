التاريخ: 22-ديسمبر-2019
3 مشاهدة
نفت لجان المقاومة بحي الصحافة مربع (٣٤) جنوبي الخرطوم ماراج في وسائل التواصل الإجتماعي (الفيسبوك والواتساب) بوجود ظواهر سالبة في الحي بإنتشار الخمور والدعارة، وقطعت بعدم وجود أي من هذه الظواهر السالبة المتداولة في “الفيديو”بالمربع.
وأوضحت لجان المقاومة في بيان بحسب الجريدة، أن مقطع “الفيديو” المنتشر لإشخاص بمنطقة السوق المحلي جنوب مربع (٣٤) وأكدت أنهم لا علاقة لهم بالمنطقة، وقالت إن الشكوى من بعض الذين ظهروا في الفيديو تمت بقسم شرطة السوق المحلي ونوهت إلى مربع (٣٤) يعتبر خارج دائرة اختصاص السوق المحلي.
وأكدت لجان المقاومة أنها شريك مهم وجهة رقابية شعبية ولن تتوانى في حسم أي ظواهر سالبة إن وجدت بالتعاون مع جهات الإختصاص في الشرطة.
ودعت لتطبيق القانون على المخالفين للقانون مؤكدة وقوفها مع الشرطة للقيام وأشارت إلى أنه لن يتعطل بغياب قانون النظام العام الذي تضرر منه سكان الصحافة (٣٤) لافته إلى أن القانون سبق وأن زج بموجبه (١٧) شخصاً من أبناء المربع في السجون في عهد النظام البائد ظلماً وفق لقانون النظام العام في قضية ( ميدان كرة القدم) بالصحافة مربع (٣٤) خلال تسعينيات القرن الماضي، وحذرت لجان المقاومة من الزج بسُكان مربع (34) في الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجان المقاومة بالصحافة مربع (34): ينفون علاقة المنطقة بـ (الفيديو) المُتداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.