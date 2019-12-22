قيادي بالشعبي يتقدم باستقالته لأنه اختار السقوط مع النظام

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أعلن القيادي بالمؤتمر الشعبي ابوالقاسم جمال الدين الحويج استقالته من المؤتمر الشعبي أمس وأرجع ذلك لجهة ان قيادة الشعبي ظلت ظلت بعيدة عن تطلعات الجيل الناهض واختارت السقوط مع النظام، ورأى أن قيادة الشعبي كانت بعيدة منذ اعوام عن تطلعات الجيل الناهض بعيدة عن آماله و آلامه وقال في متن استقالته، قيادة الحزب إختارت طريقاً خاطئاً أضاعت به نضالات و تضحيات أجيال تعاقبت على الشعبي منذ المفاصلة حتى السقوط حيث كان شباب الشعبي على مر السنوات رأس الرمح في محاربة النظام الطاغي مقدمين أروع نماذج البسالة و الصمود ما تخلفوا عن دفع ضريبة الوطن مهما بهظت التكاليف واستدرك قائلاً: لكن قيادته اختارت السقوط مع النظام ، ولم تتعظ من بعد حيث ظلت على مدار الشهور الاخيرة تمارس التخبط والحيرة.

وبحسب الجريدة، ان القيادي ابوالقاسم الحويج شارك في تقديم مذكرة بمشاركة قيادات وناشطين بالمؤتمر الشعبي ضد تعديل الدستور لتمكين الرئيس المخلوع المشير عمر البشير للترشح للرئاسة مجدداً آنذاك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)