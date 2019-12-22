” الراجحي ” : كل مشاريعنا في السودان وقف لله تعالى

أعلن الشيخ “سلمان الراجحي ” ومن أرض مشروعه في الغابة بالولاية الشمالية ، أن كل مشاريعه الزراعية في السودان وقف لله سبحانه وتعالى .

وظهر الراجحي في مقطع فيديو قصير ، وهو يتحدث الى مجموعة قليلة في الهواء الطلق بمشروعه في الغابة ، وقد إسترجع تاريخه مستعرضاً بدايات عمله منذ أن كان يتقاضى ريالاً، وستة ريالات في الشهر كله ، الى أن وصل الى ماوصل إليه الآن بفضل الله تعالى وإيمانه به وشدد على ضرورة تقوى الله والإستمساك به .

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فيما جعل الوصية الثانية هي : وهبه لكل مشاريعه بالسودان للفقراء والمساكين بحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )