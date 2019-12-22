استبعاد رفع الدعم عن الموازنة

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله عن تقديم وزير المالية بدوي إبراهيم رفع الدعم عن المحروقات بجانب تعديل في سعر صرف الدولار في المسودة الأولى لمؤشرات ميزانية 2020م مما دفع قيادات قوى الحرية للاعتراض على ذلك وطالبوا وزير المالية بإعادة النظر في تلك الاجراءات.

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وقال خلف الله بحسب الجريدة: رفضنا اي اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات بأي حجة أو أي بديل نقدي ووزير المالية قدم مؤشرات لرفع الدعم تدريجياً في الفترة من مارس الى أغسطس وتم استبعاد ذلك من مشروع الموازنة بالاضافة الى تعديل سعر الصرف بعد اعلان عدم موافقتنا على ذلك وأننا لن ندعم الموازنة)، وأرجع رفضهم لرفع الدعم لجهة أن مبلغ الدعم غير مزعج وليس كبيراً، وأعلن خلف الله عن تقدمهم بمقترحات لحشد الموارد الذاتية للشعب السوداني من خلال تفجير طاقاته بالاضافة الى مقترحات أخرى للمساهمة في إعداد ميزانية رشيقة بإستبعاد أكثر من 200 جسم أنشأها النظام البائد للترضيات والصرف خارج الميزانية لخلق وظائف لأنصاره بالاضافة الى زيادة انتاج سلعة الموز من 10 ألف فدان الى 800 ألف فدان مما سيؤدي الى توفير 8 مليار دولار.

وكشف عن اجتماع سيلتئم غداً وسيضم وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير والخبراء لمناقشة الموازنة في صورتها النهائية توطئة لرفعها لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل لإجازتها ثم رفعها لمجلسي السيادة والوزراء لاجازتها في صورتها النهائية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)