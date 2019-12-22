المالية ترجئ الإصلاحات الإقتصادية حتى إبريل المقبل  

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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كشفت مصادر عن عدم وجود أي إصلاحات إقتصادية خلال الربع الأول من العام 2020م .
وأكدت المصادر بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، أن موازنة العام المقبل ستبدا بدون أي رفع دعم عن السلع الإستراتيجية حتى نهاية إبريل .
وساد جدل خلال الفترة الماضية ، وحول إتجاه الحكومة الى رفع الدعم عن المحروقات خاصة البنزين في موازنة العام الجديد .
وقالت مصادر “حتى زيادة الأجور لن تنفذ في شهر يناير وسترجأ حتى أبريل وتطبق بأثر رجعي ” . وعزت الأمر الى وضع الموازنة القادمة لمؤشرات بعينها ستعمل وزارة المالية على مراقبتها ، ومن ثم تبدأ بعملية الإصلاح الإقتصادي بحسب صحيفة المجهر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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