المالية ترجئ الإصلاحات الإقتصادية حتى إبريل المقبل  

كشفت مصادر عن عدم وجود أي إصلاحات إقتصادية خلال الربع الأول من العام 2020م .

وأكدت المصادر بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، أن موازنة العام المقبل ستبدا بدون أي رفع دعم عن السلع الإستراتيجية حتى نهاية إبريل .

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وساد جدل خلال الفترة الماضية ، وحول إتجاه الحكومة الى رفع الدعم عن المحروقات خاصة البنزين في موازنة العام الجديد .

وقالت مصادر “حتى زيادة الأجور لن تنفذ في شهر يناير وسترجأ حتى أبريل وتطبق بأثر رجعي ” . وعزت الأمر الى وضع الموازنة القادمة لمؤشرات بعينها ستعمل وزارة المالية على مراقبتها ، ومن ثم تبدأ بعملية الإصلاح الإقتصادي بحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )