شركات مملوكة لاجانب تشتري وتهرب الصمغ العربي

كشف مدير عام شركة الصمغ العربي عوض الله ابراهيم، عن شركات محلية يملكها اجانب بالباطن وتنشط في شراء وتصدير الصمغ عبر التهريب، وحذر من فقدان البلاد عوائد كبيرة بسبب تنامي التهريب عبر الاجانب.

Advertisements

واكد ان قرار وزير الصناعة والتجارة بمنعهم من مزاولة العمل التجاري والتصدير لم ينفذ بعد. وقال عوض الله في تصريحات امس، بحسب الصيحة ان بعض الاجانب وبعضهم اوربيون يسجلون شركات باسماء مواطنين سودانيين، ويديرونها بعيدا عن اعين السلطات، وان هذه الشركات تشتري وتصدر الصمغ وتجني عائدات ضخمة لا تصل الخزينة العامة.

ودعا الحكومة لسن تشريعات تحمي سلعة الصمغ من الاجانب باعتبارها استراتيجية وسيادية وضمان تحكم حصائل الصادر للخزينة العامة للدولة.

الخرطوم: (كو ش نيوز).