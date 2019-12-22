القبض على أخطر تشكيل إجرامي يقتل وينهب المواطنين جنوب الخرطوم

نجحت شرطة جبل أولياء في إلقاء القبض على أخطر تشكيل إجرامي ينهب ويقتل المواطنين جنوب الخرطوم .

وكشفت مصادر أمس أن الشرطة كانت قد تلقت بلاغات متفرقة في كل من سوبا والأزهري شرق ومايو والكلاكلة والسوق المحلي بوقوع جرائم قتل متشابه بإستخدام آلة بها صبة أسمنتية والإستيلاء على هواتفهم ووقوع جرائم أخرى داخل منازلهم .

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وأكد المصدر أن الشرطة فور تلقيها البلاغات سارعت الى تكوين قوة من أكفأ رجال المباحث ، ومن خلال التحريات توصلت الشرطة الى عصابة بضاحية جبل أولياء حيث تم القبض عليهم وإقتيادهم الى مخفر الشرطة وتدوين بلاغات في مواجهتهم .

وأكد المصدر أن المتهمين سجلوا إعترافات قضائية بالحادثة ، وقاموا بتمثيل الجريمة بحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )