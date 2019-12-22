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تأجيل الجلسات المشتركة بين وفدي الحكومة وحركة الحلو

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 22-ديسمبر-2019

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تأجيل الجلسات المشتركة بين وفدي الحكومة وحركة الحلو

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قال الناطق الرسمي باسم فريق الوساطة الجنوبية لسلام السودان ضيو مطوك، ان اجتماع امس بين اللجنة المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، لمناقشة اعلان المبادئ لحركة عبد العزيز الحلو، احرز تقدماً كبيرا في الورقة المقدمة لم يفصح عنه. واضاف: تبقى جزء بسيط من الورقة.

 

واوضح مطوك في تصريح صحفي وفقاً للصيحة ان الاجتماع قرر تأجيل الجلسات والمواصلة في الاجتماعات الفردية بين الوفدين على ان يتواصل الاجتماع ظهر غد الاثنين لاكمال ما تبقى من اعلان المبادئ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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