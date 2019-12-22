“عفاف حسن أمين” تستعد لإطلاق سراح مساجين

قالت الإعلامية “عفاف حسن أمين” إنها مشغولة هذه الأيام بمجموعة من المبادرات ، منها مبادرة للغارمين والغارمات في السجون ، وسداد المبالغ التي تكون عليهم ، كمبادرة إنسانية بدأتها “عفاف حسن أمين” بمشاركة (مبادرة كرسي الفرح) التي يقودها الشاب “صدام الجزولي” .
وبدأوا بسجن النساء أم درمان وتمددت المبادرة ليصلوا لدار المسنات ودار المايقوما ودور الصحة النفسية لتلبية متطلباتهم ، وتواصلوا من السجن وبلغ عدد المسجونين بمبالغ مالية (48) ، وأعلى مبلغ (20) ألف .
وقالت في لقاء لها أن هذه المبادرات هي امتداد وتجديد لمبادرة (حنغني ليكم ) وهي أول مبادرة منظمة تأسست في إتحاد الفنانين ، وشارك فيها آنذاك “محمود تاور ووليد الزاكي وأحمد وحسين الصادق ونهى عجاج ، صلاح ولي وبابكر ود الجبل ” عليه رحمه الله ، وعدد من الفنانين ، حيث كنا نذهب ونغني ونأتي بالمبالغ وندفعها ، وكانوا يذهبوا لدار المسنين والمسنات ويحتفلوا بالأعياد وعيد الام بحسب صحيفة المجهر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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