اتحاد العمال يرفض التسليم والتسلم الا لحركة نقابية منتخبة

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال، رفضه التسليم والتسلم إلا لحركة نقابية منتخبة انتخاباً شرعياً من جمعياتها العمومية ومؤتمراتها العامة، فضلاً عن رفضه المشاركة في لجان التسيير الحكومية المعينه.
والمطالبة بزيادة الحد الأدني للأجور وفق الدراسة التي رفعت لوزير المالية وبصورة لوزيرة العمل ابتداءً من أول يناير ٢٠٢٠م بداية سريان تنفيذ الموازنة.
وأكد الاتحاد بحسب الصيحة، رفضه رفع الدعم عن السلع المدعومة في ظل الوضع الاقتصادي المؤثر على محدودي الدخل من ارتفاع للاسعار وأزمة في المواصلات والوقود.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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