قرار باعادة المؤسسة السودانية للنفط

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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كشفت مصادر، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بعودة المؤسسة السودانية للنفط. وكان رئيس الوزراء في عهد النظام البائد محمد طاهر ايلا، أصدر قراراً بحل المؤسسة، وأيلولة جميع ممتلكاتها ووثائقها والعاملين بها إلى وزارة النفط والغاز حينها.
وأبلغت مصادر رفيعة بحسب السوداني، بوزارة الطاقة والتعدين، بأن مجلس الوزراء أصدر الأربعاء الماضي قراراً بعودة المؤسسة السودانية للنفط مرة أخرى
الخرطوم: (أخبار الخليج 365).
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