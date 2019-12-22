الخرطوم تطرح رؤية توافقية لملء وتشغيل سد النهضة

التاريخ: 22-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن اتجاه السودان لطرح رؤية توافقية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي خلال المباحثات الثلاثية التي انطلقت بالخرطوم امس وتستمر ليومين على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث السودان ومصر واثيوبيا بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الامريكية والبنك الدولي. Advertisements ووفقاً للسوداني، وبحسب بيان صادر عن وزارة الري فان وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس، طرح رؤية توافقية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ لكل الأطراف حقوقها ويحقق التعاون الإقليمي المطلوب

الخرطوم: (أخبار الخليج 365).

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