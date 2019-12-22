المهدي ينتقد موقف الشيوعي من الحكومة

وجه رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي انتقادات حادة لموقف الحزب الشيوعي من الحكومة الإنتقالية ووصفه بأنه يُمثل تحالف الأضداد لجهة أنه ينتقد الحكومة وهو جزء من تحالف قوي اعلان الحرية والتغيير.

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وقال المهدي في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة امس أن هنالك عناصر ماشة بي طريقة يجوا مع الصيد ويطاردوا مع الكلاب، وشدد المهدي على ان بعض قوى اليسار تتخوف من حزبه وقال بحسب السوداني: “يريدوا لنا أن نكون قوى رجعية اقطاعية متخلفة وبما أننا ننطلق من مفاهيم تقدمية يريدوا أن ينفردوا بهذه الشعارات لوحدهم”،وأضاف “والأسلاميون يريدوننا حركة طائفية ليقشروا بالأفكار الإسلامية”.

وقال المهدي إن انتقادات الحزب الشيوعي ليست منطقية باعتبار أنه صنف نفسه معارض بالرغم من انه جزء من الحرية والتغيير وأضاف “هذا موقف غير سليم وكلامه أقرب إلى أصحاب الردة”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)