تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: *العطا لـ (الصيحة): سنصحح مسار الثورة من دعاة البطولات الزائفة * المهدي: نحن اسلاميون وابني عبد الرحمن ينطبق عليه مصير من شاركوا الإنقاذ * الوساطة: لن نجلس مع أي طرف غير موقع على (إعلان جوبا) السوداني: * (السوداني) تتحصل على التفاصيل الكاملة لمشروع موازنة 2020 * تحرير أسعار البنزين والجازولين في أغسطس وزيادة الأجور بنسبة (100%) أديب: سنقاضي من يؤثرون على عمل لجنة فض الاعتصام *الدقير: الحكومة أقل من قامة الثورة المجهر: * اللجنة الوطنية تبدأ في تلقي وثائق وتسجيلات فض الاعتصام * (برمة ناصر): المجلس العسكري لم يتواطأ مع النظام البائد ولكنه قصر في تأمين الثورة Advertisements الجريدة: * استبعاد رفع الدعم عن الموازنة * حجز 1000 قطعة أرض منحها جماع لنافذين بكسلا * طائرة خاصة لوفد أربعيني بقيادة بيتاى لإنقاذ مسار الشرق في جوبا آخر لحظة: * وزير التعدين لـ (آخر لحظة): توقيف موظفين حاولوا حرق مستندات * الحكومة: دعم الوقود مشكلة وإرهاق للخزينة * البدوي لـ (آخر لحظة): لن نسمح باحتكار استيراد السلع الدار: * بيان مهم لنبيل أديب حول التحقيق في فض الاعتصام * نيابتا الاراضي والثراء الحرام تواصلان التحري مع وداد بابكر * (المجلس الطبي): تسجيل (72) حالة اعتداء على اطباء بعدد من الولايات * ثوار الدمازين .. الشرارة الأولى للثورة انطلقت من منطقتنا * الشرطة تفك طلاسم مقتل مواطن بالشارع العام * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس والكيمياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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